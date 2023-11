MN - Milan, Loftus-Cheek ha svolto l'allenamento con il gruppo

vedi letture

Importante notizia in casa Milan verso la sfida contro la Fiorentina in programma sabato sera. Infatti Loftus-Cheek quest'oggi ha lavorato insieme al gruppo, dopo aver saltato l'ultima trasferta di Lecce per un affaticamento post partita contro il PSG. Per Loftus-Cheek l'ultima presenza in Serie A risale alla sfida casalinga contro la Lazio, il 30 settembre. In questo momento aumentano le chance di avere l'ex Chelsea pronto per sabato, con un occhio di riguardo in più verso la sfida di Champions martedì contro il Borussia Dortmund.

di Antonio Vitiello