MN - Milan, lussazione del quinto dito della mano sinistra per Maignan. Ma l'Europeo non è a rischio

Durante l' allenamento odierno, nell'effettuare una parata, Mike Maignan ha riportato la lussazione del quinto dito della mano sinistra. Prontamente ridotta, i successivi esami radiologici hanno escluso fratture. Indosserà un tutore per una settimana fino a nuovo controllo specialistico.

Un bel sospiro di sollievo per Maignan, la cui presenza nella lista dei convocati della Francia per l'Europeo che si giocherà nelle prossime settimane in Germania (14 giugno al 14 luglo 2025) non è quindi a rischio. Ricordiamo che il portiere francese era già stato costretto a saltare l'ultimo Mondiale in Qatar per infortunio.