MN - Milan, stamattina visite mediche di Nasti con la Cremonese

Marco Nasti ha svolto questa mattina le visite mediche di rito con la Cremonese che nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con il Milan per l'acquisto a zero del giovane attaccante, con il club rossonero che ha però mantenuto il 50% sulla futura rivendita.

Nasti, in gol durante la tournée estiva del Diavolo contro il Manchester Cty, ha preferito accettare la proposta della Cremonese in B declinando alcune proposte dalla serie A per seguire il precorso migliore per la sua crescita.

di Antonio Vitiello