MN - Milanello, prima parte in gruppo per Pulisic. Poi lavoro personalizzato

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della gara di giovedì in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia: come da programma, Christian Pulisic, che sta smaltendo un affaticamento muscolare, ha svolto la prima parte dell'allenamento e poi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. La seduta di domani sarà decisiva per capire se l'attaccante americano sarà o meno a disposizione di Max Allegri per la partita contro i biancocelesti.

di Antonio Vitiello

Coppa Italia, la programmazione degli ottavi:

Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1

Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1

Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia

Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1