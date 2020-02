MN - Monguzzi: "Gabbia? Prima di fare il centrale era una mezzala"

Riccardo Monguzzi è stato per sei anni al settore giovanile del Milan e sotto la sua guida sono passati diversi giocatori che, oggi, giocano in Serie A o che fanno comunque i professionisti tra Serie B e Serie C. Tra questi c’è stato anche Matteo Gabbia, e con lui abbiamo parlato della scelta di spostarlo da mezzala a difensore centrale: “ Insieme alla società scegliemmo di impostarlo in quel ruolo. Abbiamo parlato tanto, arrivando quasi allo scontro, perché pensavamo che avesse le doti per fare il centrale d’impostazione, che per il nostro modo di giocare era fondamentale. Gli dissi che aveva capacità tecniche, caratteriali, fisiche e tecniche per farlo. Lui faceva la mezzala anche nelle nazionali giovanili e, in quella fase d’età, credeva che quel ruolo fosse più consono a lui. Piano piano, gli abbiamo fatto capire che poteva eccellere nel ruolo di difensore centrale”.