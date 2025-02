MN - Monteiro: "Nella sua carriera, le decisioni prese da Joao Felix hanno inciso tanto, ma da qui a quello che succederà in futuro dipenderà solo ed unicamente da lui"

Quello di Joao Felix con il Milan è stato un esordio da sogno. Entrato 60esimo minuto al posto di Christian Pulisic, il portoghese ci ha messo 13 minuti per aprire il suo score in rossonero. Che sia Milano e San Siro il contesto ideale per la sua rinasciat dopo anni piuttosto complicati tra Chelsea, Barcellona ed Atletico Madrid? Di questo e di altro il collega di Report André Monteiro ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Cosa è successo nel corso degli anni a Joao Felix?

"Per capire bene Joao (Felix, ndr) dobbiamo tornare indietro negli anni quando esplose con la maglia del Benfica, nella stagione 2018/19 se non mi sbaglio. Lui ebbe un grande impatto in quella stagione, e mostrò tanto, fu la sua stagione migliore. Dimostrò di avere qualità importanti. Penso che nella sua carriera le decisioni prese abbiano inciso tanto, ma da qui a quello che succederà in futuro dipenderà solo ed unicamente da lui. Gli anni all'Atletico non sono stati decisamente i migliori, anche per come la squadra giocava. Simeone voleva certi tipi di giocatori, identikit che avevano poco a che vedere con Joao Felix, giocatore più posizionale, offensivo"