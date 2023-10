MN - Nicolodi: "Nessuno nel Dortmund può reggere il livello di Leao"

La redazione di MilanNews.it raggiunto telefonicamente in esclusiva Pietro Nicolodi, telecronista Sky Sport.

Il giocatore chiave, tecnicamente e tatticamente, in una sfida come quella al Dortmund in Champions?

“Fronte Milan, mi aspetto un Pioli che la prepari tutta sul cercare di capitalizzare il più possibile la velocità di Rafa Leao: nessuno, nel Dortmund, può reggere il suo livello”.