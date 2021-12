MN - Nuovo San Siro, Antonello (AD Inter): "Abbiamo le capacità per costruirlo e gestirlo insieme al Milan"

L'AD dell'Inter Antonello, raggiunto in esclusiva dal nostro inviato ai "Gazzetta Sports Awards", ha parlato così del progetto per il Nuovo Stadio di Milano: "Ci auguriamo che il progetto che abbiamo presentato ormai un anno e mezzo, che non è solo per i club ma anche per la città, possa essere finalizzato. I prossimi passi sono quelli della decisione sul progetto che verrà svolto. Ripetiamo, è un progetto su cui puntiamo molto. Non solo per noi club, per tornare ad essere competitivi in Europa, ma anche per rilanciare un quartiere, rilanciare per la città un nuovo modello che sia particolarmente attento alle esigenze dell'ambiente, del verde. Ci auguriamo che il percorso da svolgere possa essere il più veloce possibile per poter donare alla città un nuovo impianto".

Col Milan c'è assoluta unità d'intenti? "Sì, come sempre stiamo lavorando insieme su questo progetto. È un progetto che ci vede protagonisti da tanti anni, abbiamo sempre gestito insieme uno stadio, abbiamo le capacità per costruire un nuovo impianto e vogliamo gestirlo insieme".