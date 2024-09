MN - Nuovo stadio, "vecchio" progetto San Siro opzione difficilissima da percorrere. Unica strada, al momento, è San Donato

Nella mattinata odierna si è tenuto a Palazzo Marino l'incontro, previsto ormai da mesi, tra Milan, Inter ed il Sindaco Giuseppe Sala, con i due club che hanno dato risposta negativa alla proposta del Comune e di WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro. Sala ha poi dichiarato alla stampa: "Le due squadre mi hanno detto lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economiche rispetto all'ipotesi di ristrutturare San Siro. Fondamentalmente partendo dal progetto di WeBuild, ma in sostanza cercando di inserire le ipotesi realistiche di ristrutturazione. Dopo lunghe analisi sono arrivate alle conclusione che non è ristrutturabile, o per lo meno non è ristrutturabile a costi accessibili, e che quindi non considerano l'ipotesi San Siro come appunto si era pensato negli ultimi mesi fattibile. La loro proposta a questo punto è di tornare sull'idea di un nuovo stadio nell'area di San Siro".

Il no alla ristrutturazione di San Siro era ampiamente preventivabile a causa dei costi eccessivi e dei conseguenti problemi logistici. La redazione di MilanNews.it apprende inoltre che riportare in auge il vecchio progetto del nuovo stadio condiviso con l'Inter nell’area San Siro vorrebbe dire scontrarsi nuovamente con le problematiche che hanno accompagnato il progetto per tanti anni e che poi hanno portato il Milan ad intraprendere il percorso a San Donato: opzione difficilissima da percorrere visti i numerosi ostacoli presenti.

Al momento l'unica strada è quella già avviata, appunto a San Donato, dove il progetto sta andando avanti e siamo all'inizio dell'accordo di programma. Resta da capire se il Milan farà lo stadio da solo o in condivisione con l’Inter: su questo tema le due proprietà ne stanno parlando da un mese.

di Antonio Vitiello.