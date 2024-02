MN - Oggi è nato Xavièn Lio Ti Reijnders, primogenito del centrocampista olandese: gli auguri della squadra

Tijjani Reijnders è diventato papà. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi la moglie del centrocampista del Milan, Marina, ha messo al mondo il primogenito del 14 rossonero, Xavièn Lio Ti Reijnders. Sposata da più di un anno, la coppia ha finalmente dato il suo primo frutto.

Appresa la notizia, tutta la squadra si è immediatamente mobilitata chiamando e tempestando di messaggi Reijnders in questo giorno così importante per la sua vita privata. I compagni non sono stati gli unici a riservare parole dolci al centrocampista olandese, visto che anche mister Pioli e staff ci hanno tenuto a mandare un messaggio d'auguri al ragazzo.