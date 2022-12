MN - Ordine sulle parole dell'agente di Kessie: "Tradiscono perché bara"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Franco Ordine, noto giornalista, è stato ospite del canale Twitch di MilanNews.it e si è così espresso (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulle parole dell'agente di Kessie: "Tradiscono l'insoddisfazione di Kessie per il trasferimento al Barcellona, perché lì non gioca ed è considerato l'ultima ruota del carro in un calcio che non è adatto a lui, e tradiscono perché bara: non riferisce le cifre vere offerte a lui dal Milan, che poi ha deciso di andare a Barcellona dove gli offrivano 7 + 2 milioni di euro; ha tentato di ripulire l'immagine di Kessie in Italia, perché è evidente che Kessie vorrebbe tornare nel calcio italiano".