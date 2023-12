MN - Orlando: "Alcune scelte fatico molto a comprenderle…”

Il Milan domani è impegnato in casa contro il Frosinone in una partita delicatissima per la stagione dopo il ko in Champions contro il Borussia Dortmund. Milannews.it ha raggiunto Massimo Orlando, ex calciatore rossonero (stagione 1994-1995), attualmente opinionista per conto di Radio Rai.

Per quali ragioni, da ormai un mese e mezzo, i rossoneri non riescono a invertire la rotta in maniera convincente?

“I tanti infortuni, anche di giocatori titolari, hanno sicuramente condizionato e forzato alcune scelte. Alcune di esse, tuttavia, fatico molto a comprenderle…”.

Per esempio?

“Tipo il compito che viene richiesto a Calabria. Giusto spingere sulla fascia destra per creare superiorità numerica, ma la fase difensiva? Inoltre non mi è chiara la “staffetta” Krunic-Adli: sono due calciatori con caratteristiche diverse. Anche Reijnders stesso mi sembra che, dopo un buon avvio, sia andato in confusione tattica e abbia bisogno di ritrovare se stesso. Ho giocato con Pioli a Firenze e ho un legame di stima e amicizia, ma bisogna analizzare le componenti con obiettività. In questo momento è in seria difficoltà e deve porre rimedio a diverse situazioni”.