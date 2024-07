MN - Pagani: "Feci un tweet che è stato ripreso poi in giro: di questa cosa mi sono pentito perché poi ho esposto un ragazzino al mondo"

I giovani del Milan si stanno mettendo in mostra negli Europei Under 19 in corso ma anche con la prima squadra, dove ad esempio Mattia Liberali è stato schierato da Paulo Fonseca nel primo test contro il Rapid Vienna. Lo scout Francesco Pagani ci dice la sua, a cominciare da Francesco Camarda del quale ha scritto in tempi non sospetti, con un tweet di tre anni fa che ha fatto poi il giro della rete. In esclusiva per MilanNews.it.

Cosa ti ha colpito di Camarda?

"Non era la precocità fisica a fare la differenza. Nel calcio giovanile ti accorgi dei ragazzini che sviluppano molto prima fisicamente e che segnano tanti gol per quello. Camarda non mi ha mai dato solo l'impressione di essere precoce per questioni fisiche, ma era diverso era diverso perché erano qualità che prescindevano dal fisico, un feeling col gol fuori dal normale perché segnava in tutti i modi, aveva soluzioni diverse per colpire a rete e questa è una cosa che colpisce subito perché di solito i bambini hanno magari una caratteristica spiccata e sfruttano solo quella".

Diciamo che grazie ai social hai contribuito a far conoscere questo talento prestissimo

"Mi aspettavo che sarebbe uscito in un certo modo, feci un tweet che è stato ripreso poi in giro. Di questa cosa mi sono pentito, non pensavo diventasse virale. Perché poi ho esposto un ragazzino al mondo, mentre io non avevo secondi fini, avevo scritto in maniera bonaria su questo talento e mi sembrava carino condividerlo".