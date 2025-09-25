MN - Pagliuca: "Il Milan può essere l'anti-Napoli. Allegri sa il fatto suo, se la può giocare"

vedi letture

Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Intervenuto su MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato così dei rossoneri.

Il Milan può essere l’anti-Napoli?

"Sì, per me il Milan potrebbe essere l'anti-Napoli. Parliamo di una buona squadra che è allenata da un tecnico che sa il fatto suo: Allegri è bravo, esperto, se la possono giocare: per me Inter, Juventus e Milan saranno le tre squadre che daranno filo da torcere al Napoli".