MN - Pagliuca su Gimenez: "A volte tendere a strafare, ma penso sia un buon calciatore"

vedi letture

Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Intervenuto su MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato così dei rossoneri.⁠

Gimenez può riprendersi? É una questione mentale o non è adatto a questo gioco?

"Credo sia un buon giocatore ma a volte tende a strafare, esagera. Ricordo la partita contro il Bologna, in quel caso sbagliò parecchio perché spesso vuole complicarsi la vita. Nonostante questo, penso sia un buon calciatore che ha delle ottime qualità".