MN - Pagliuca su Maignan: "Potrebbe essere aiutato da Allegri, ecco perché"

Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Intervenuto su MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato così di Mike Maignan.

Come sta migliorando con Allegri?

"Allegri non ha la pretesa del portiere bravo con i piedi, vuole semplicemente un portiere che sappia parare e per questo motivo Maignan potrebbe essere aiutato indirettamente in questo".