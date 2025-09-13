MN - Pauluzzi: "Allegri mi ha detto una bella bugia: mi aveva detto nelle prima conferenza che non si era sentito per tutta l'estate con Rabiot"

Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, nella quale ha parlato di vari temi, a partire dall'arrivo al Milan di Adrien Rabiot.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il richiamo di Allegri è stato forte...

"Allegri mi ha detto una bella bugia perchè mi aveva detto nelle prima conferenza della stagione che non si era sentito per tutta l'estate con Rabiot. Gliela perdono comunque...(sorride, ndr). Allegri è un allenatore che ha presa con i suoi ex giocatori perchè è molto carismatico. Magari a qualcuno non piace il suo stile di gioco, ma tutti quelli che lavorano con lui si trovano bene. Sa mettere a suo agio i grandi giocatori come Rabiot. Questo probabilmente ha prevalso nella scelta di Rabiot che poteva andare in una squadra che gioca la Champions, ma con un allenatore che non conosceva".

IL RUOLO DI RABIOT

In che ruolo preferisci giocare? È una delle domande poste a Rabiot durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco la sua risposta: "Posso fare tutti i ruoli in mezzo. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come decide di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque".