MN - Pauluzzi (Equipe) sicuro: "Maignan ha fatto bene a restare al Milan, scelta giusta anche in vista del Mondiale"

Campo, mercato, e prolungamenti di contratto attesi da tempo. Il Milan sta giocando diverse partite nella stessa stagione. Una delle notizie più importanti è il riavvicinamento con Mike Maignan: dopo settimane di stallo, le parti stanno sciogliendo le ultime riserve prima di prolungare il contratto del portiere francese. Per affrontare questo argomento, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Valentin Pauluzzi, collega de L'Équipe.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni dall'intervista esclusiva a MilanNews.it:

Cosa ne pensi di questo rinnovo?

"Una decisione giusta da parte del Milan. E' vero che Maignan ha avuto alti e bassi nelle ultime stagioni, ma sono sicuro che gli alti abbiano compensato i bassi. Negli ultimi due anni, Mike ha fatto tante partite importanti. Si tendeva sempre a vedere il bicchiere mezzo vuoto, ricordo gare in cui è stato decisivo. Ricordiamo che sul mercato, o nelle altre squadre, non ci sono portieri così validi. Lui è un pilastro di questo Milan, parliamo di un ragazzo carismatico. Anche da parte sua credo sia una scelta giusta, è una scelta di continuità. Con questo rinnovo può essere tranquillo anche in vista del Mondiale. Rabiot andò a giocare l'Europeo in scadenza, non sarebbe stata una bella situazione. Maignan si è messo bene, ha temporeggiato il giusto e adesso aspettiamo l'ufficialità".