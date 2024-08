MN - Pauluzzi: "Kalulu valorizzato il giusto, purtroppo è stato frenato dagli infortuni"

Ai microfoni di MilanNews.it il collega Valentin Pauluzzi de L'Equipe ci parla, tra le altre cose, anche dello svincolato della cessione di Pierre Kalulu alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Queste le sue dichiarazioni:

La colonia francese è sempre la più folta, tuttavia Kalulu è andato alla Juventus. Come valuti questa operazione?

"È stato valorizzato il giusto, è stato frenato purtroppo dagli infortuni nelle ultime due stagioni e quindi anche per questioni di bilancio una cessione ci sta, nonostante sia stato un elemento molto prezioso che copriva tutti i ruoli in difesa. Ora va da un ottimo insegnante di calcio come Thiago Mota, in una Juve dove c'è concorrenza ma Pierre non ha niente da invidiare a nessuno. La sua scelta è stata intelligente, perché rimane in Serie A e ci metterà poco ad ambientarsi".