MN - Pausa Mondiale, Beretta: "Esperienza nuova, andrà studiata bene"

L'allenatore di calcio Mario Beretta è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue parole in merito alle tante pause che questa stagione vivrà e se chi le gestirà meglio avrà un vantaggio: “Penso proprio di sì ma soprattutto si deciderà in relazione al Mondiali invernale. Quanti calciatori andranno via, quanti andranno avanti con le proprie nazionali, come rientreranno. E’ un’esperienza nuova, andrà studiata bene”.