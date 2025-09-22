MN - Pellissier esalta Modric: "Sta dimostrando che la qualità non passa con l'età"

Sergio Pellissier, storico attaccante di Serie A col Chievo e oggi presidente della Clivense, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva. Queste le sue dichiarazioni sul momento dei rossoneri, reduci dal netto 3-0 contro l’Udinese.

Rispetto all’anno scorso c’è un Milan più solido, almeno in queste prime uscite:

“Bene, quando vinci e a parte una partita in cui è andato tutto storto, tutto il resto è andato molto bene. Vuol dire che Allegri sa cosa deve fare e nonostante le critiche riesce sempre a portare sempre punti a casa”.

Nonostante i 40 anni Modric riesce a fare sempre la differenza…

“Intanto la qualità non si guarda dall’età ma dalla qualità vera e propria. Modric ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti al mondo, quindi non credo abbia problemi a giocare in Serie A anche a 40 anni. Sta dimostrando che la qualità non passa con l’età: è una cosa positiva. Io sono pro giocatori forti, non pro giocatori giovani”.