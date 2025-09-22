MN - Pellissier su Gimenez: "Tutti si aspettano faccia la differenza. Dimostrasse di essere un giocatore da Milan"

Sergio Pellissier, storico attaccante di Serie A col Chievo e oggi presidente della Clivense, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva. Queste le sue dichiarazioni sul momento dei rossoneri, reduci dal netto 3-0 contro l’Udinese.

Da grande ex attaccante cosa serve a Santi Gimenez per uscire dal momento realizzativo negativo?

“Non è facile, giochi nel Milan e non in una squadra più piccola. Tutti si aspettano che faccia la differenza ed è giusto che sia così. Se giochi nel Milan devi dimostrare di essere un giocatore da Milan. Negli ultimi periodi non è che abbiamo guardato molti giocatori da grandi squadre, quindi credo che debba rimboccarsi le maniche e dimostrare le qualità che ha. Però deve dimostrarle sul campo e non a parole, ma soprattutto a suon di gol che è la cosa gli manca adesso”.

Questo Milan, senza coppe in settimane, può competere per lo scudetto?

“È impegnativo, sta dimostrando che se la sta giocando con tutte. Non ha ancora affrontato squadroni e quindi lo si vedrà adesso, quando incontrerà squadre che puntano a vincere il campionato: sarà una bella lotta e avrà sicuramente un vantaggio. Quello di non avere tante partite secondo me è sempre stato un vantaggio, però ha anche una rosa inferiore alle altre. Però chi è che può dire ad Allegri cosa bisogna fare nel proprio lavoro? Anche adesso sta dimostrando di essere uno degli allenatori più forti che abbiamo adesso in Italia”.

