MN - Pietrella: "Penso che Tare possa avere un’alchimia di un certo tipo con Ibra: hanno entrambi un’etica del lavoro pazzesca"

Il Milan, ottavo in classifica e fuori dalle coppe, riparte da Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo. In attesa di capire quali saranno le prime mosse del dirigente albanese, tra allenatore e calciomercato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Francesco Pietrella de La Gazzetta dello Sport, che per tanti anni ha seguito da vicino proprio la Lazio di Tare.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Come lavora in gruppo Tare? Come lo vedi nel Milan del gruppo di lavoro?

“È uno abituato a lavorare in un contesto dove ha persona accentra tutto il potere, penso che possa avere un’alchimia di un certo tipo con Ibra: hanno entrambi un’etica del lavoro pazzesca. Secondo me, sotto questo punto di vista, lo vedo più incline a confrontarsi con questa realtà. È uno che ha dei collaboratori fidati di cui nessuno sa nulla, che vanno in giro per l’Europa dell’Est a cercare profili tipo Marusic, che arrivò e nessuno sapeva chi fosse. Marusic alla fine ha giocato 7-8 anni nella Lazio… Lulic stesso, ha fatto la storia della Lazio. Mi aspetterei molto dei profili di questo tipo dall’Olanda e dal Belgio, su cui comunque il Milan è già molto forte con Moncada: penso a Reijnders. Mi aspetto qualche giocatore conosciuto su cui investire ma anche un colpo alla Tare”.