MN - Pietrella: "Tare spesso in una condizione in cui ha dovuto cercare i Milinkovic, i Luis Alberto. Non campionissimi, ma che poi lo sono diventati"

Pietrella: "Tare spesso in una condizione in cui ha dovuto cercare i Milinkovic, i Luis Alberto. Non campionissimi, ma che poi lo sono diventati"

Il Milan, ottavo in classifica e fuori dalle coppe, riparte da Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo. In attesa di capire quali saranno le prime mosse del dirigente albanese, tra allenatore e calciomercato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Francesco Pietrella de La Gazzetta dello Sport, che per tanti anni ha seguito da vicino proprio la Lazio di Tare.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Secondo te Tare è il profilo giusto per il Milan?

“Sicuramente una scelta di buon senso. Una persona che capisce e sa di calcio, ha lavorato in un contesto non facile come la Lazio di Lotito: non con ingenti disponibilità economiche, in una condizione in cui ha dovuto spesso cercare i Milinkovic, i Luis Alberto, penso anche ai Biava e ai Dias, giocatori di questo tipo. Non campionissimi ma che poi lo sono diventati grazie alla Lazio. Secondo me sotto questo punto di vista è una scelta di buon senso. È chiamato ad una ricostruzione profonda, con quelle che saranno anche le cessioni; secondo me è il migliore che si potesse prendere in questo momento tra quelli liberi”.

LE PAROLE DEI DIRETTI INTERESSATI

L'Amministratore Delegato di AC Milan, Giorgio Furlani, ha dichiarato: "Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera. La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso".

Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, ha commentato: "Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".