MN - Pioli rinnova, Cardinale lo chiama per complimentarsi. Anche Maldini presente durante la call

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pomeriggio di oggi (qui la nostra anticipazione) mister Stefano Pioli ha firmato il rinnovo di contratto, con adeguamento della parte economica, che lo legherà ai colori rossoneri fino a giugno 2025.

Una notizia accolta con gioia da tutto l'ambiente Milan, e in particolar modo da Gerry Cardinale, frontman di RedBird e proprietario del club rossonero: Cardinale infatti ha sfruttato l'occasione per chiamare Pioli, con il Direttore Tecnico Paolo Maldini presente durante la call, e complimentarsi per il rinnovo contrattuale assolutamente meritato con i risultati conquistati sul campo in questi anni dal tecnico emiliano.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello