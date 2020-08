MN - Prevista la presenza di Urbano Cairo per sbloccare la trattativa Torino-Rodriguez

Nel pomeriggio si è tenuto l'incontro tra la dirigenza rossonera e quella granata per la cessione di Ricardo Rodriguez dal Milan al Torino. Nonostante l'intesa definitiva non sia stata ancora raggiunta (QUI I DETTAGLI DELL'INCONTRO) le parti sembrano più vicine. Secondo quanto appreso da Milannews.it, un altro incontro tra le due parti è stato fissato tra domani e dopodomani con la probabile presenza di Urbano Cairo per sbloccare definitivamente l'operazione e per limare gli ultimi dettagli.