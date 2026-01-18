MN - Promise David: "Milan e Futuro in Italia? Non guardo la Serie A”

Astro nascente del calcio mondiale, il bomber canadese Promise David ha rilasciato un intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone MilanNews.it a Bruxelles ieri. Nato a cavallo nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2001 proprio quando Filippo Inzaghi passò dalla Juventus al Milan, l'attaccante del Union Saint-Gilloise è sul taccuino di tanti club di Premier League e Serie A. Ed era proprio destino che diventasse attaccante come il nostro Superpippo.

Avete qualcosa in comune?

"No, siamo due giocatori completamente diversi. Da attaccante però devi sfruttare al meglio le occasioni che ti capitano. E Filippo era uno dei migliori in questo."

Da bambino seguivi i rossoneri per lui?

"No, il Chelsea. Mi piacevano Drogba e Lukaku."

Futuro in Italia?

"Adoro gli italiani, sono stato a Roma. Che bella! L'Italia è un paese fantastico. Ma onestamente non guardo la Serie A. E se lo faccio è solo per seguire i miei ragazzi canadesi... come Jony (Jonathan David, ndr). Io mi focalizzo al 100 per cento su me stesso. Sono egoista."