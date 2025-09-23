MN - Prosegue il recupero di Jashari: ieri è tornato a Milanello. Obiettivo rientro in gruppo tra fine ottobre ed inizio novembre

Apprende la redazione di MilanNews.it che Ardon Jashari è tornato ieri a Milanello dopo aver trascorso un periodo in Svizzera per recuperare dalla frattura composta del perone sofferta in allenamento a fine agosto. L'obiettivo è quello di averlo di nuovo in gruppo tra fine ottobre ed inizio novembre.

Il 28 agosto il Milan aveva comunicato quanto segue: "Ardon Jashari, in seguito all'infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro. Il giocatore seguirà un trattamento conservativo".

di Antonello Gioia.