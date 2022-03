MN - Pulga su Kessie: "Penso che il Milan fosse al corrente della situazione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mister Ivo Pulga ha risposto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera in vista di Cagliari-Milan di sabato sera. Ecco tutte le sue dichiarazioni su Kessie: “Quando un giocatore arriva a sei, sette mesi dalla scadenza del contratto e non rinnova vuol dire che già si è accordato con qualcun altro e penso che il Milan fosse al corrente della situazione. Per certi versi ricorda un po’ la storia di Donnarumma che rifiutò, così come Kessiè, cifre importanti e contratti lunghi”.