MN - Rabiot su Milan-Napoli: "Non sarà sfida scudetto, il campionato è ancora troppo lungo"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti al termine dell'evento con il francese al flagship store di AC Milan in via Dante, 12 a Milano. Questo un estratto delle sue parole:

Milan-Napoli è già una partita Scudetto?

"Scudetto no, è solo l'inizio, il campionato è lungo. E' una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato".

Quello del Milan è il centrocampo con più qualità in Italia?

"Sicuramente è di un grandissimo livello. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Poi più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".