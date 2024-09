MN - Ravezzani: "Cardinale non può far finta di nulla. La società è un po' alla deriva"

Inizia come peggio non poteva il primo ciclo di partite del Milan, prima della pausa nazionali. Tra risultati deficitari, giocatori che polemizzano in mondovisione e dirigenti in vacanza. Ne abbiamo parlato col direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. In esclusiva per MilanNews.it

Due punti in tre partite: che il Milan potesse avere qualche difficoltà iniziale poteva essere preventivato. Non fino a questo punto

"Non se li aspettava nessuno, anche perché il Milan ha trovato in queste tre giornate delle avversarie abbordabilissime e ha raccolto appena due punti in tre partite. E poi c'è modo e modo per ottenere così poco, può esserci l'attenuante della sfortuna, i pali, gli arbitri. Invece questo Milan non ha niente a cui attaccarsi".

Cardinale non potrà restare a guardare

"Con questo scenario non può fingere che non stia succedendo nulla. Deve dare degli input, deve incidere perché mi pare, ed è incredibile dirlo, che la società sia un po' alla deriva. Con un allenatore che non ha credibilità, i giocatori più importanti che si ammutinano e il dirigente che hai scelto che va in vacanza".