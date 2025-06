MN - Riso a Casa Milan: sul tavolo il futuro di Camarda e non solo

La redazione di MilanNews.it conferma l'indiscrezione di Sky Sport che ha riportato la presenza di Beppe Riso, agente tra i più influenti della nostra Serie A, a Casa Milan questo pomeriggio. Nello specifico il tema centrale ha interessato i giovani attaccanti rossoneri e in particolare Francesco Camarda. Per il centravanti classe 2008, la priorità per Milan ed entourage del calciatore è che la prossima stagione giochi con continuità. Le parti sono al lavoro per capire quale potrebbe essere la soluzione migliore in questo senso. La sensazione è che una soluzione in prestito sia quella ideale.

Entro il weekend la dirigenza rossonera si riunirà in consiglio per capire in che direzione muoversi e settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con l'agente del calciatore. Si è paralto anche di Lorenzo Colombo a cui dovrà essere trovata una nuova sistemazione. Sul tavolo delle discussioni anche Alexis Saelemaekers che dovrebbe iniziare il ritiro con il Milan ma la situazione sarà valutata di giorno in giorno. Piace Lorenzo Lucca ma se ne parlerà più vanti, zero possibilità per Rovella.

di Antonello Gioia