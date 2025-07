MN - Roma: "Con Maldini e Massara condivisione e dialogo. Risultati figli delle persone che ci sono"

Ha vissuto l'era berlusconiana e quella di RedBird, portiere e preparatore dei portieri. Flavio Roma è fra le persone che ha visto la grande trasformazione del Milan negli anni. Di seguito un estratto delle sue parole per MilanNews.it.

Parliamo di Milan: la squadra ha chiuso una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. In una parola: fallimentare

"C'è molta amarezza a vedere un club così soffrire in questo modo. Eppure era un Milan con un gruppo di giocatori non male, anzi. Ma credo che le vicissitudini societarie abbiano destabilizzato la scelta degli allenatori. È emerso il nervosismo, ma in ogni caso il gruppo di calciatori poteva fare molto di più. C'è stato il cambio di panchina ma non do la colpa agli allenatori, ma alla confusione che si è creata".

Hai vissuto il primo anno di RedBird, con Maldini e Massara. Che atmosfera c'era?

"Posso dire che con Maldini e Massara tutto era gestito molto ma molto bene. C'era sempre una presenza in campo, agli allenamenti. E c'era un rispetto dei giocatori verso Maldini e Massara e viceversa. Era un condividere e parlare. Anche con Pioli funzionava bene. Poi le cose vanno in base ai risultati anche se credo che i risultati arrivino soprattutto in base alle persone che ci sono".

Si riparte da Tare direttore sportivo e Allegri allenatore

"Personalmente non conosco Tare ma ovviamente ho visto le ottime cose fatte alla Lazio, nonostante le varie peripezie con Lotito. Conosco Allegri, che è tornato 11 anni dopo con qualche scudetto in più e tanta esperienza in più. Quindi più forte di prima. Aspetto non da poco, conosce l'ambiente. Sono fiducioso, io mi sono trovato bene e non posso che parlarne bene. E i risultati, anche se è stato criticato tanto, parlano dalla sua parte".