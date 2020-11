MN - Saelemaekers già convocabile, procede bene il recupero di Ibra

Alexis Saelemaekers ha già recuperato dall'infortunio alla caviglia. L'esterno rossonero oggi ha svolto l'allenamento in gruppo e la partitella, di conseguenza è convocabile per la sfida di domenica contro la Fiorentina e potrebbe addirittura giocare titolare. Procede bene il recupero di Zlatan Ibrahimovic. Oggi lo svedese ha proseguito le terapie. A metà della prossima settimana effettuerà un controllo medico per valutare lo stato del bicipite femorale.