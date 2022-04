MN - Sarà sold out a San Siro per Milan-Fiorentina: venduti ad oggi 75mila biglietti

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo l'esodo dell'Olimpico di Roma per il match contro la Lazio, i tifosi del Milan sosterranno in massa la squadra di Pioli anche tra le mura amiche di San Siro; per il match di domenica 1 maggio alle 15 contro la Fiorentina, infatti, sono stati già esauriti 75mila tagliandi su un totale capienza di 76mila. Il sold out è praticamente certo.