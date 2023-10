MN - Scaroni, Furlani e altri membri del board del Milan all'assemblea di Lega. In programma anche il CdA del club rossonero

vedi letture

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Paolo Scaroni, presidente rossonero, Giorgio Furlani, ad milanista, e una decina di membri del board del Milan sono presenti in Lega Serie A per partecipare all’assemblea di Lega e dare atto in questa sede al CdA del Club di via Aldo Rossi fissato in data odierna.