MN - Tavolieri sul futuro di Saelemaekers: "A Milano è molto felice, si sente parte del progetto"

Alexis Saelemaekers è una delle sorprese di questo inizio di stagione del Milan. L'esterno rossonero si è preso il posto da titolare e sta stupendo per rendimento e furore agonistico. Il collega belga Sacha Tavolieri ha parlato di lui in esclusiva su MilanNews.it.

E il suo futuro?

"Il Milan ha avuto fiducia in lui, ora è il suo momento. Saelemaekers è riuscito a sfruttarlo e sta facendo un passo in avanti nella sua carriera. Vuole restare al Milan, lui è un calciatore-tifoso, si sente parte del progetto, dentro la squadra. A Milano è molto felice, ama la città e questo è importante".