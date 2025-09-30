Juan Jesus attacca: "Visto il Milan come esulta a fine partita? Significa che abbiamo dato fastidio ad un po' di gente"

Alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera allo stadio Maradona, il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato in conferenza stampa ed è tornato anche sulla sconfitta subita a San Siro nonostante l'uomo in più. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW:

Dicono sarà un Napoli diverso col doppio impegno.

"Siamo a settembre, vedo polemiche, c'è aspettativa e vorrebbero tutti vittorie, io me lo auguro, in tutte le competizioni. Siamo la squadra da battere, vedete il Milan come esulta a fine partita, significa che abbiamo dato fastidio ad un po' di gente, mi sta bene, abbiamo mentalità ed esperienza anche con De Bruyne. Purtroppo Lukaku è fuori, ma c'è Di Lorenzo, altri, e continuiamo il nostro percorso. Diamo fastidio e continueremo a darlo".