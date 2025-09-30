Leao porta a spasso 7 giocatori del Napoli. Juan Jesus: "È un’immagine che ci dà consapevolezza..."
Alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma domani sera allo stadio Maradona, il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato in conferenza stampa ed è tornato anche sulla sconfitta subita a San Siro nonostante l'uomo in più. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW:
“Se vediamo la partita, non è che il Milan abbia dominato e noi abbiamo subito. Abbiamo rincorso in 7 Leão, ma è un’immagine che ci dà consapevolezza della mentalità: non volevamo prendere gol così da poter pareggiare. Il Milan ha difeso per tutto il secondo tempo. Abbiamo capito di essere la squadra da battere anche per come hanno esultato loro a fine partita. Vuol dire che abbiamo dato fastidio”.
