MN - Thiaw, controllo confortante: escluso il rischio dell'operazione

Arrivano aggiornamenti mportanti sulle condizioni di Malick Thiaw. Il difensore tedesco ha eseguito il controllo previsto e gli esiti sono stati confortanti: il giocatore rossonero proseguirà con la terapia conservativa ed è stato così escluso il rischio dell’operazione. Thiaw si era infortunato nel match di Champions League a San Siro contro il Borussia Dortmund, nel quale ha riportato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

Per il ritorno in campo del tedesco servirà comunque un po' di tempo: tempi precisi non ci sono, ma le prime indiscrezioni subito dopo l'infortunio parlavano di un rientro nel mese di febbraio.