MN - Verso Atalanta-Milan: domani alle 12 la conferenza stampa di Max Allegri

Oggi alle 09:35News
di Enrico Ferrazzi

Domani, giorno di vigilia di Atalanta-Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A, Massimiliano Allegri interverrà come sempre in conferenza stampa stampa per presentare la partita: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Milanello a partire delle ore 12. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore livornese. 

Questo il programma completo della 9^ giornata di Serie A

28/10/2025 Martedì 18.30 Lecce-Napoli DAZN
28/10/2025 Martedi 20.45 Atalanta-Milan DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Como-Verona DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Juventus-Udinese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 18.30 Roma-Parma DAZN/SKY
29/10/2025 Mercoledi 20.45 Bologna-Torino DAZN
29/10/2025 Mercoledi 20.45 Genoa-Cremonese DAZN
29/10/2025 Mercoledì 20.45 Inter-Fiorentina DAZN/SKY
30/10/2025 Giovedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
30/10/2025 Giovedì 20.45 Pisa-Lazio DAZN/SKY
 