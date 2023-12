MN - Verza su Jovic: "Aveva bisogno di ambientarsi: si vada fino in fondo con lui"

Il Milan dopo aver vinto la seconda gara consecutiva in campionato, contro il Frosinone, si appresta a prepararsi in vista di sabato alle 18 quando sarà ospite dell'Atalanta al Gewiss Stadium ma anche in vista dell'impegno di Champions League in casa del Newcastle, quattro giorni dopo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero, che ha parlato del momento del Diavolo.

Questo il suo pensiero sul rendimento di Luka Jovic: “Se Jovic è quello che abbiamo visto contro il Frosinone, la risposta è sì. Secondo me, le tante critiche a prescindere quando è arrivato, non lo hanno agevolato. Aveva bisogno di ambientarsi. È impensabile che Giroud possa giocare sempre su tre competizioni. Se si è puntato su Jovic, si vada fino in fondo"