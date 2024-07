MN - Zdravkovic: "Pavlovic ha bisogno di un allenatore che lo faccia crescere e di pazienza"

vedi letture

Strahinja Pavlovic è l'obiettivo principale della difesa del Milan. Ma che tipo di giocatore è il centrale serbo? Per conoscerlo meglio, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva col collega Milan Zdravkovic, di soccersportal.rs.

Quali pensi siano i suoi punti di forza?

Per essere un giocatore di stazza con i suoi 194 cm di altezza ha una velocità incredibile, qualcosa di raro. E poi ha un gran carattere, una mentalità vincente fin da quando era bambino. È un combattente, odia perdere, non si arrende mai e lavora per la squadra. È incredibile sia nelle azioni difensive che offensive. Strahinja sarebbe un giocatore ideale per il calcio italiano dove si punta molto sui difensori alti. Il suo ritmo e il possesso palla sono molto buoni. È un giovane giocatore che impara velocemente".

In cosa pensi debba migliorare?

"Quello che ho notato ai tempi del Partizan e vedo ancora al Salisburgo, sono i passaggi lunghi. Quei lanci che ad esempio fa Gvardiol al Manchester City in Pavlovic non li vedi. Sceglie passaggi brevi e semplici e ha bisogno di lavorare di più su questo problema. Deve migliorare tecnicamente ma ha margini di crescita. Non è ancora Paolo Maldini o Sergio Ramos. Sebbene sia bravo a recuperare palla a 30-40 metri, molto spesso i suoi errori in appoggio creano problemi alla difesa. Ha bisogno di leggere meglio il gioco, è stato il suo problema ai Mondiali in Qatar ma tutto questo può essere corretto con un buon lavoro. Deve solo lavorare molto di più. Inoltre non usa il piede destro, è sempre sul sinistro ma temo che sia tardi per migliorare sotto questo aspetto".

Nel calcio serbo c'è una grande tradizione di difensori, come Mihajlovic, Vidic o Ivanovic. Come consideri Pavlovic? Può essere un giocatore in grado di raggiungere questi livelli?

"Se lavora duro e corregge i suoi errori sicuramente può essere uno dei migliori difensori d’Europa. Ma ha bisogno di un allenatore che lo faccia crescere e di pazienza. Vidic e Ivanovic dalla Serbia hanno fatto il passaggio intermedio in Russia giocando in buone squadre come Spartak e Lokomotiv Mosca, Strahinja ha iniziato a crescere proprio l'estate scorsa quando è arrivato al Salisburgo".