MN - Zille ammette: "Non sono sorpresa da Rabiot, ha un passo troppo più forte rispetto agli altri"

Federica Zille, nota giornalista di DAZN è intervenuta così in esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue considerazioni sul momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri, e sugli obiettivi da raggiungere in questa stagione. Ecco un estratto delle sue parole:

Un Rabiot così te lo aspettavi?

"Sì, è davvero impattante. Già alla Juve trascinava compagni e squadra con gol e prestazioni. Ha un passo diverso da tutti gli altri, non mi sorprende sinceramente".

E Modric?

"Luka mi ha sorpreso in positivo, vedendo come si è calato nella parte con grande umiltà, senza fare la prima donna ma aiutando sempre i compagni e allenatore. Non solo come calciatore, Modric fa bene anche nello spogliatoio per quelli più giovani".