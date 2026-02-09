MN - Zille (DAZN) sul mercato del Milan: "Sarebbe servito un difensore, ma anche solo Füllkrug va bene..."

Federica Zille, nota giornalista di DAZN è intervenuta così in esclusiva per MilanNews.it. Queste le sue considerazioni sul momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri, e sugli obiettivi da raggiungere in questa stagione. Ecco un estratto delle sue parole:

Un mercato invernale un po' povero?

"Credo il Milan abbia fatto un ottimo acquisto con Niclas Füllkrug non so bene se in termini puramente di gol ma già dalle prime partite è in grado di aiutare tanto questa squadra, mancava uno così. Il tedesco è stata una bella chiamata. Un centrale avrebbe dato più rotazione ai tre titolari, anche se De Winter è migliorato molto nelle ultime uscite, forse aveva pagato un po' lo scotto dell'ambientamento in una squadra come il Milan. Con una competizione e basta può bastare Füllkrug".

Un Rabiot così te lo aspettavi?

"Sì, è davvero impattante. Già alla Juve trascinava compagni e squadra con gol e prestazioni. Ha un passo diverso da tutti gli altri".