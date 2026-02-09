Il diverso trattamento mediatico riservato ad Inter e Milan ha fatto annullare un gol alla Juventus

vedi letture

Il gol di Dimarco in Inter-Cremonese, il gol di Leao in Milan-Pisa e quello di Koopmeiners in Juventus-Lazio sono molto simili tra loro: un tiro partito da fuori che ha nella sua traiettoria un calciatore in posizione geografica di fuorigioco. Due sono stati convalidati, uno tra le solite mille polemiche, e uno è stato annullato.

Ad inizio stagione le indicazioni che arrivavano dall’AIA erano le seguenti: se il tiro arriva da fuori area e l’attaccante in “fuorigioco” è distante dal portiere la rete era da considerarsi regolare perché soddisfatte queste condizioni si suppone che il portiere abbia comunque tempo di effettuare la parate.

E infatti quest’anno è successo in Parma-Atalanta (gol Dea) e Inter-Cremonese (gol Dimarco) senza che nessuno battesse ciglio. È successo al Milan, apriti cielo. Sono arrivate le solite interrogazioni parlamentari figlie dell’isteria di massa che permea ogni post partita della squadra di Allegri, dove schiere di sicari social si ritrovano con la bava alla bocca ad aizzare folle e alimentare la cultura del sospetto.

Dopo il putiferio post Milan-Pisa è dovuto intervenire il designatore AIA Rocchi, che sostanzialmente disse che per le indicazioni seguite fino a quel giorno la rete di Leao era regolare, ma da quella sera in poi non lo sarebbe stato più. Follia incredibile cambiare metro di valutazione a stagione in corso, ma tant’è. E infatti ieri sera in Juventus-Lazio il gol di Koopmeiners, che ricorda molto quello di Dimarco ad inizio anno, è stato annullato. Ecco spiegato il nostro titolo: un trattamento mediatico nettamente diverso ha fatto sì che cambiassero in corsa delle indicazioni arbitrali e di conseguenza un gol che è stato regolare ora non lo è più.