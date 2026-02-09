MN - Zille promuove De Winter: "E' migliorato molto, forse aveva pagato un po' lo scotto dell'ambientamento in una squadra come il Milan"
Federica Zille, giornalista di DAZN, è stata intervista in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato così del mercato estivo del Milan che ha preso un solo giocatore, cioè Niclas Fullkrug: "Credo il Milan abbia fatto un ottimo acquisto con Niclas Füllkrug non so bene se in termini puramente di gol ma già dalle prime partite è in grado di aiutare tanto questa squadra, mancava uno così. Il tedesco è stata una bella chiamata. Un centrale avrebbe dato più rotazione ai tre titolari, anche se De Winter è migliorato molto nelle ultime uscite, forse aveva pagato un po' lo scotto dell'ambientamento in una squadra come il Milan. Con una competizione e basta può bastare Füllkrug".
Il vero punto di forza della squadra?
"Allegri e Tare, e poi tutti remano dalla stessa parte. Magari a livello tattico non sarà un Milan così fantasioso e particolare, ma almeno tutti sanno quello che devono fare, non è così scontato. In una stagione di ripartenza come questa, giocare un calcio difensivo ma concreto credo sia una bella base su cui lavorare, come stanno facendo infatti".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan