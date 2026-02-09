MN - Zille promuove De Winter: "E' migliorato molto, forse aveva pagato un po' lo scotto dell'ambientamento in una squadra come il Milan"

Federica Zille, giornalista di DAZN, è stata intervista in esclusiva per MilanNews.it e ha parlato così del mercato estivo del Milan che ha preso un solo giocatore, cioè Niclas Fullkrug: "Credo il Milan abbia fatto un ottimo acquisto con Niclas Füllkrug non so bene se in termini puramente di gol ma già dalle prime partite è in grado di aiutare tanto questa squadra, mancava uno così. Il tedesco è stata una bella chiamata. Un centrale avrebbe dato più rotazione ai tre titolari, anche se De Winter è migliorato molto nelle ultime uscite, forse aveva pagato un po' lo scotto dell'ambientamento in una squadra come il Milan. Con una competizione e basta può bastare Füllkrug".

Il vero punto di forza della squadra?

"Allegri e Tare, e poi tutti remano dalla stessa parte. Magari a livello tattico non sarà un Milan così fantasioso e particolare, ma almeno tutti sanno quello che devono fare, non è così scontato. In una stagione di ripartenza come questa, giocare un calcio difensivo ma concreto credo sia una bella base su cui lavorare, come stanno facendo infatti".