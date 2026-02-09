Verso Pisa-Milan: iniziata la vendita dei biglietti anche per il settore ospiti
Queste tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per Pisa-Milan di venerdì, pubblicate dal sito ufficiale del club toscano:
"La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Milan, in programma venerdì 13 febbraio 2026 alla Cetilar® Arena (ore 20.45) e valida per la 25° giornata del Campionato Serie A EniLive.
Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 9 febbraio 2026 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.
Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:
– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)
– Tifo Pisa (Fornacette)
N.B. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva (Nord e Sud) e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore.
Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Lunedì 9 febbraio 2026 (ore 15.30). Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti l’acquisto dei biglietti in questo settore è riservato solo ed esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva AC Milan.
Apertura prevendita on line. Lunedì 9 febbraio 2026 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna. La modalità on line sarà attiva per il settore ospiti.
Questi i prezzi
Curva Nord
Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Curva Sud
Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Gradinata
Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Tribuna Inferiore
Intero. 145.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Tribuna Superiore
Intero. 205.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Under 14. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Persona con Disabilità. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)
Informazione di servizio.
– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).
– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011
