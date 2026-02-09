Serie A, Atalanta-Cremonese 2-1: i bergamaschi vincono col brivido
Termina 2-1 la sfida tra Atalanta e Cremonese. La Dea la sblocca subito ad inizio primo tempo con un gran gol di Krstovic, a cui segue il raddoppio al minuto 25 di Zappacosta, in rete dopo un’ottima azione personale. Avvio di partita strepitoso della squadra di Palladino, che nel riscaldamento aveva perso De Ketelaere per un problema al ginocchio.
I bergamaschi nella ripresa non riescono a chiudere definitivamente la partita e la Cremonese, quasi all’ultimo respiro, prova a riaprirla con il primo gol di Thorsby con la sua nuova maglia: la rete arriva al 94’ ma è comunque troppo tardi. Atalanta batte Cremonese 2-1.
