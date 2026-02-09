Serie A, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Cremonese 2-1
Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Atalanta-Cremonese 2-1.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 43*
6. Como 41 *
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28*
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
Una gara in meno *
